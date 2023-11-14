الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يطالب قيادات مدينة العاشر من رمضان بتحصيل فواتير المياه

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة وضع منظومة مياه الشرب بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.


واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن مكونات منظومة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وكمية المياه المنتجة يومياً من المحطة، والأماكن التى تغذيها، مؤكداً ضرورة إدارة منظومة المياه بأعلى كفاءة، وتقليل كميات الفاقد والمياه غير المُحاسب عليها، ومراجعة عدادات المشتركين، واستبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات لكل المشتركين، وتحصيل فواتير قيمة الاستهلاك.

وضع قواعد وضوابط صارمة لإدارة المنظومة بأعلى كفاءة


ووجه الوزير، بالمتابعة الدورية لأداء الشركات القائمة على تشغيل وإدارة منظومة مياه الشرب بالمدينة، ووضع قواعد وضوابط صارمة لإدارة المنظومة بأعلى كفاءة، وكذا مراجعة أعداد العمالة بالمحطات والروافع  ومختلف مكونات المنظومة، وإعادة توزيع العمالة طبقاً للاحتياجات الفعلية بالمدن الجديدة.

مواد متعلقة

مسؤولو الإسكان يبحثون مع وزير التجارة الزامبي سبل تقديم الدعم بالمجالات المختلفة

نائبا وزيري الإسكان والاتصالات يشهدان الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي المتكامل

وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة

مسؤولو الإسكان يبحثون مع مسؤولي مدينة تشونغتشينغ الصينية سبل التعاون

وزير الإسكان: جارٍ تشطيب 1920 وحدة بمشروع جنة بمدينة الشيخ زايد

كل ما يهمك معرفته عن طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار.. الشروط ومساحات الوحدات

وزير الإسكان: إزالة التعدي واسترداد 30 ألف متر مربع أراضٍ بالسويس الجديدة

المجتمعات العمرانية تنظم ورشة عمل "المناطق منخفضة الانبعاثات والبيئة الممكنة"
الجريدة الورقية