تأجيل مباراة القناة ومكادي في دوري المحترفين

أعلنت لجنة المسابقات بدوري المحترفين، تأجيل مباراة القناة و مكادي في المباراة المرتقبة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

كانت مباراة القناة ومكادي تقام مساء الاثنين القادم على ستاد خالد بشارة في إطار الجولة التاسعه بدوري المحترفين ، وتم التأجيل لمدة 24 ساعه لتقام يوم الثلاثاء القادم .

حقق أسوان فوزًا هامًا على مكادي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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فى حين يستضيف نادي القناة، فريق المصرية الاتصالات اليوم بالإسماعيلية فى ثامن جولات المسابقة.

واقيمت حتى الان ست مباريات بالجولة الثامنه حيث انتهت المباريات:-

يتصدر بتروجيت صدارة ترتيب الدوري المحترفين برصيد 16 نقطة بفارق نقطين عن لافينا الذي يحتل وصافة دوري المحترفين مؤقتًا