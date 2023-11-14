الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأجيل مباراة القناة ومكادي في دوري المحترفين

القناة
القناة

أعلنت لجنة المسابقات بدوري المحترفين، تأجيل مباراة القناة و مكادي في المباراة المرتقبة على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة التاسعه بدوري المحترفين .

كانت مباراة القناة ومكادي تقام مساء الاثنين القادم على ستاد خالد بشارة في إطار الجولة التاسعه بدوري المحترفين ، وتم التأجيل لمدة 24 ساعه لتقام يوم الثلاثاء القادم .

حقق أسوان فوزًا هامًا على مكادي  بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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فى حين يستضيف نادي القناة، فريق المصرية الاتصالات اليوم بالإسماعيلية فى ثامن جولات المسابقة.

واقيمت حتى الان ست مباريات بالجولة الثامنه حيث انتهت المباريات:-

يتصدر بتروجيت صدارة ترتيب الدوري المحترفين برصيد 16 نقطة بفارق نقطين عن لافينا الذي يحتل وصافة دوري المحترفين مؤقتًا 

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