بالصليب والقميص الأبيض لاميتا فرنجية تتجاهل شهداء غزة وتحتفل بعيد ميلادها

تجاهلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية القصف المستمر على أهالي غزة واستشهاد الملايين من الفلسطنينيين وشاركت متابعيها مجموعة من الصور والفيديوهات خلال احتفالها بعيد ميلادها وسط اجواء من المرح والبهجة وذلك عبر حسابها الشخصي بالإنستجرام.

لاميتا بقميص لافت تحتفل بعيد ميلادها

وبدت لاميتا بإطلالة جرئية لافته، حيث ارتدت فستان قصير مجسم يشبه قميص النوم صمم من قماش اللاميه باللون الأبيض، تميز بتفحتات مثيرة من الأمام، زين بالصليب المرصع بحبات الكريستال، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي فيما انتعلت صندلًا بكعب عال مرصع بحبات الكريستال.

واختارت تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع رسمة الجلايتر على وجهها فوق عينيها ولون الكشمير في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "ممتنة وفخور بما حققته في مسيرتي، سن مبكرة، وهو ما لم يفعله سوى القليل في الحياة الشخصية والمهنية".

وتابعت: "ممتنة لوجود عائلة جميلة حقيقية وهي أكبر نعمة وفرحة لي، ممتنة لوجود أصدقاء مخلصين وحقيقيين، وأمن واستقرار. ممتنة لوجود السلام في عالم مضطرب".

واختتمت: " ممتنة للأشخاص الحقيقيين في حياتي. اختفت تلك وهمية وحدها. لقد وصلت إلى مرحلة أن الاستماع إلى ما يقوله ويفعله الآخرون هو مضيعة للوقت، ما يهم حقًا هو العيش والحب والرحيل".

لاميتا فرنجية

لاميتا فرنجية (15 نوفمبر 1981 -)، عارضة أزياء ومذيعة وممثلة لبنانية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005. مثلت في مسلسل عصر الحريم. شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة. و شاركت مع الفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع. ومثلت فيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده» إنتاج 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.