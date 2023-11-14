"اقتصادية النواب" تطالب بالاستفادة من الدعم العالمى للمشروعات الصغيرة فى أفريقيا

ضخ 745 مليون دولار

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية، وهناك توجه عام من قبل الدولة الاهتمام بالقطاع الصناعى وفى القلب منها الصناعات الصغيرة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقة.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى بمختلف أنواعه، وبالأمس القريب تضمنت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمعرض التجارة البينية الأفريقية، عددا من الرسائل التي تستهدف تعزيز الصناعة ودعم ملف التجارة فى القارة السمراء،، حيث أكد رئيس الجمهورية على حرص مصر على الدعم الإيجابي طوال الوقت، والدور الإيجابي الذى تقوم به مصر فيما ينفع الناس، وأن في أفريقيا القدرات والإمكانيات الموجودة، في مصر حريصين على البناء والتنمية والتعمير في التعاون في كل المجالات.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، وذلك على مستوى العالم، وفقا لتصريحات جوين إموابا، مدير التجارة العالمية، التي أعلن خلالها ضخ 400 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، و نحو 300 مليون دولار في شكل ائتمان في القارة من قبل الصين، والبرازيل ضخت 45 مليون دولار لتطوير شركات الطيران الإفريقية، كل هذه المبالغ فى القارة الأفريقية.

وأضاف النائب عمرو القطامى، أن مصر تتخذ حزمة من القرارات بداية من تعديل قانون المشروعات الصغيرة، والبنية التحتية ، و التيسيرات والتسهيلات والحوافز لدعم المشروعات الصغيرة والقائمين عليها والاستفادة بكل هذه المبالغ التى تم ضخها فى القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة.