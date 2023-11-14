حماد: التغيرات المناخية تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار

قالت المهندسة هبة حماد، مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس ISO، إننا لدينا مخاطر نتيجة السلوكيات الخاطئة منها انبعاثات الكربون وأيضًا في كوارث تحدث نتيجة خارج نطاق الإنسان منها الزلازل والأعاصير والحرائق وغيرها والتي تؤثر في حياة الإنسان.

وأضافت حماد، خلال مشاركتها في مؤتمر قمة مصر الأولى للحد من المخاطر المنعقد اليوم، أن الكوارث الطبيعية تؤثر في حياة الإنسان والتغيرات المناخية تؤثر أيضًا على صحة الإنسان وتؤدي إلى نوع من أنواع الاكتئاب والانتحار نتيجة تغير درجات الحرارة عن المعتاد، مؤكدة أننا وفقًا للمنظومة الدولية أنه لكي تنجح في تحقيق الهدف لابد من دراسة شدة الخطر ومدى تكراره ولديك القدرة على وضع الإجراء الصحيح، على حد قوله.



جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي قمة مصر الأولى للحد من المخاطر المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط تحت شعار "نحو التغيير الفعال" بنسختها الأولى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



وتهدف القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.