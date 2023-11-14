"معايير اختيار المرشح فى الانتخابات الرئاسية" حوار مفتوح بمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة حول “معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية” بقاعة المركز

يأتي ذلك ضمن فعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات حول الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار “صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك"

واستهدف اللقاء إلقاء الضوء على أهم معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية وأهمية تفعيل مشاركة المواطنين فى الاستحقاقات الانتخابية



وافتتح اللقاء سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط ومحسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد

وأكد سحر حسين، أن مركز النيل للإعلام بأسيوط من الجهات الرائدة في تنظيم الفعاليات التوعوية والتثقيفية في مجال السياسة والانتخابات. في هذا السياق، ينظم المركز عدة ندوات مهمة حول "المشاركة السياسية" برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

وأشارت السيدة سحر، إلى أهمية الحملة الإعلامية ومضمونها وأهدافها والرسائل التي تحملها، وذلك من أجل توجيه الاتجاهات السياسية والانتخابية للمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. التركيز على الفئات المستهدفة يعكس الرغبة في التأكيد على أهمية تشجيع مشاركة جميع شرائح المجتمع في الانتخابات الرئاسية وضمان حصولهم على المعلومات الصحيحة والموثوقة المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكدت سحر، إلي أن هذا النشاط يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي السياسي والديمقراطي لدى المواطنين وتوجيههم نحو المشاركة النشطة في الحياة السياسية والانتخابية لبناء مجتمع مدني قوي ومسؤول.

وتناول محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لاعلام وسط الصعيد أهم محاور الحملة ونطاقها الجغرافى ودور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعى السياسى من خلال العمل بنظام الموجة الاعلامية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية الفعالة فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وحاضر الندوة الدكتور عبدالرحمن محمد عبدالظاهر الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط وأكد على التعريف بأهم معايير اختيار المرشح للانتخابات الرئاسية ومنها:أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين، ألا يقل سنه عن أربعين سنة،تزكية المرشح من ٢٠ نائب أو ٢٥ ألف مواطن، أدى الخدمة العسكرية،حاصلا على مؤهل عال ، ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ويتمتع السلامة الذهنية والجسدية.

وأضاف محمد أن أهم الصفات التى يجب أن تتوافر فى المرشح للانتخابات الرئاسية هى أن يكون قوى،أمين،حفيظ وعليم وذلك للقيام بمهام المنصب ودوره نحو الشعب كما ينبغى.

وقد اعتمد المحاضر على اسلوب التحاور والنقاش المفتوح مع الحضور للرد على التساؤلات والاستفسارات مباشرة.

وقد شارك فى اللقاء لفيف من ممثلى طلبة وطالبات الكليات المختلفة وبعض أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط ووسائل الإعلام المحلى بالمحافظة

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط

جانب من ندوة مركز النيل للإعلام بأسيوط