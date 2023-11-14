جامعة الفيوم تستضيف قريق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

استضافت كلية التربية بجامعة الفيوم، فريق عمل 100يوم صحة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة آمال جمعة عميد كلية التربية، والدكتورعبد الناصر شريف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك تحت اشراف الدكتورة نيفين مجدي منسق المبادرة بإدارة البندر، التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء .

الفريق الطبي

يذكر أن زيارة الفريق الطبي تأتي ضمن قيام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم بالتعاون مع مديرية الصحة لعمل ندوات توعوية بطرق الوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة) بعدد من الكليات.

قام فريق المبادرة بكلية التربية بعمل توعية للطلاب بالمبادرات القومية المتعلقة بالصحة، كما تم عمل توعية للطالبات بطرق الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والكشف الطبي اللازم لمنتسبي الكلية، والتي شملت فحوصات الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام، والفحص المبدئي العشوائي لأمراض السكر وضغط الدم ووظائف الكلي.

















