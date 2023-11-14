جامعة الفيوم تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الملتقى الطلابي الإبداعي بسلطنة عمان

فازت الطالبة أمنية خالد بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، بالمركز الثالث خلال منافسات الملتقى الطلابي الإبداعى الرابع والعشرين المنعقد فى جامعة صحار بسلطنة عمان خلال الفترة من 11- 15 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في التنمية الاقتصادية".

وأكد الدكتور محمد محمد الربيعي عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس العربى للتدريب وممثل جامعة الفيوم بالمجلس العربى، أن جامعة الفيوم قد شاركت فى الملتقى ببحثين بعنوان "آليات تعزيز الجامعة العربية للاقتصاد الأخضر-نحو رؤية إستشرافية" المقدم من الطالبة أمنية خالد طلب، فى محور البحث العلمى للعلوم الإنسانية، تحت إشراف الدكتورة بسمة عبد اللطيف أمين وفاز البحث بالمركز الثالث ضمن ٣٦ بحثًا على مستوى الدول المشاركة، والبحث الثانى بعنوان "بداية" المقدم من الطالب مصطفى محمد أحمد إسماعيل فى محور الإبداع الفنى تحت إشراف الدكتور هاني عبد البديع.

الملتقيات الطلابية

وأشار الدكتور محمد الربيعي، إلى أن الملتقيات الطلابية تسهم كثيرًا في صقل شخصية الطلبة بما تحمله من برامج هادفة ومفيدة تبرز المواهب والتميز والإبداع في الأنشطة والبحوث والابتكار، كما أنها مجال خصب لتعرف الطالب على الثقافات المختلفة والميادين العلمية الواسعة سواء في تخصصه أو ميوله الثقافي.

وضم وفد جامعة الفيوم الدكتورة بسمة عبد اللطيف والدكتورة حنان طنطاوي بكلية الخدمة الاجتماعية، والطالبة أمنية خالد طلب بكلية الخدمة الاجتماعية، والطالب مصطفى محمد أحمد إسماعيل بكلية التربية النوعية.

يذكر أن فعاليات الملتقى هذا العام تتضمن 36 بحثًا وبمشاركة 100 شخص، من 17 جامعة و6 مراكز ومعاهد من 8 أقطار عربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية اليمنية، ودولة فلسطين وسلطنة عمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عدد 16 محكمًا للمشاريع الطلابية، وهم أساتذة من مختلف الجامعات العربية، وتشمل محاور البحوث والمشاريع الطلابية لهذا الملتقى أربعة مجالات وهي البحث العلمي للعلوم التطبيقية، والبحث العلمي للعلوم الإنسانية، والابداع الفني والأدبي، والتوجهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات.





























