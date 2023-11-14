تخصيص 7 آلاف متر لإنشاء مستشفى الجراحات العامة والباطنة بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان التعماني رئيس جامعة سوهاج، انه تم تخصيص مساحة 7 آلاف و500 متر لتنفيذ مشروع مستشفي الجراحات العامة داخل الحرم الجامعي بمدينه سوهاج الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقطاع الطبي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق عقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعًا مع العميد خالد حلاوة مدير مشروعات الشركة المنفذة، والدكتور أشرف هلال استشاري الشركة المنفذة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة وعدد من ممثلي الشركة الوطنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفي الجراحات العامة، داخل الحرم الجامعي بمدينة سوهاج الجديدة.



وأضاف النعماني، أن الجامعة تسعي الي إنشاء تلك المستشفيات التخصيصية ، حيث يعد هذا المشروع أحد المشروعات الطبية الهامة الجاري إنشائها في المحافظة، و تعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية لتقديم أفضل سبل الرعاية والخدمات الطبية المتميزة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وقال رئيس الجامعة، ان المبني سيتكون من دور أرضي وأربعة طوابق، ليسع ٣٠٠ سرير ، و٢٧ غرفة عناية مركزه، و٨ غرف عمليات، الي جانب ٢٨ ماكينه غسيل كلوي، وقسم للأشعة، و٣١ عيادة خارجية، وقسم للعلاج الطبيعي، كما سيضم عدد من المعامل الطبية المتخصصة، قسم خاص بقسطرة القلب يحتوي علي ١٢ سرير رعاية قلب، و٤ غرف عمليات قسطرة قلب، ووحدة خاصة بمناظير الجهاز الهضمي، ودور سكني للاطباء والتمريض.

وأشار النعماني، إلي أنه جاري انشاء عدد من المستشفيات الجامعية بالمدينة الطبية الخاصة بالجامعة، بمدينة سوهاج الجديدة والتي تقام علي مساحة ١٧ فدان، لتكون بمثابة مجمع طبي متكامل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي من أهالي الصعيد والمحافظات المجارة.