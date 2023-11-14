غدًا.. أوقاف سوهاج تبدأ النشاط التثقيفي بمدارس التربية والتعليم بالمحافظة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة عن بدء النشاط التثقيفي والتوعوي في جميع مدارس التربية والتعليم بسوهاج يوم غد الأربعاء الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري وذلك من خلال قيام الأئمة بالتواجد والحضور بالمدارس وأداء خطاب ديني تثقيفي لجموع الطلبة بكل المراحل التعليمية .

يأتي هذا النشاط في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية أوقاف سوهاج ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفي ظل علتعاون الثقافي بين وزارة الأوقاف والوزارات والهيئات الأخرى فى مجالات الندوات الدينية والفعاليات الثقافية المختلفة.

تتناول هذه اللقاءات مجالات القيم والأخلاق الحميدة التي نادت بها جميع الشرائع الدينية، وحث عليها كل الرسل والأنبياء والتي هي جِماع الرسالة المحمدية، (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) .

وتناقش هذه الندوات قضايا المواطنة واحترام الآخر ومواجهة الأفكار التي تهين الإنسانية من السخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة فضلا عن أي شكل من أشكال العنف اللفظي .

ويوضح أئمة مديرية الأوقاف من خلال هذه الندوات بمدارس التربية والتعليم بنطاق المحافظة جميع القضايا المطروحة فى محيط الطلبة والمثارة خلال هذه الفترة والإجابة على أسئلتهم مع إستمرار هذه اللقاءات بصفة دورية ومنتظمة حتى إنتهاء العام الدراسي .