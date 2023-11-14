انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في المهندسين، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه والخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.