الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية

بوابة الوفد الإلكترونية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار في المهندسين، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه والخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المهندسين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.

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