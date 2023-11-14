الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر "Degurba"

وزارة التخطيط تفتتح
وزارة التخطيط تفتتح ورشة عمل تطبيق نهج درجة التحضر في مصر "D

افتتحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها د. هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ورشة العمل التقنية الثانية لتدريب 25 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة المشاركين بورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى؛ بمشاركة د. منى عصام مساعد معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،د. محمد المغربي المشرف على قطاع التنمية البشرية بالوزارة، ود. نيفين محمد عوض رئيس الإدارة المركزية للتجارة والمرافق بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وممثلي المكتب الإقليمي للدول العربية  مكتب مصر، موئل الأمم المتحدة، وممثلي المفوضية الأوروبية.

txt

الليلة.. الدكتور عبدالسند يمامة ضيفًا في برنامج "المساء مع قصواء" على cbc


وخلال كلمتها أكدت د. هبه مغيب أهمية ورشة العمل وضرورة ربط مخرجاتها بمجهودات التنمية المحلية في مصر وتحديد أوجه القوة والقصور في عملية اتخاذ قرارات الخطة الاستثمارية، كما استعرضت مغيب الأساس المنطقي والغرض من عقد ورشة العمل الثانية، وأهميتها في استئناف العمل على تطبيق نهج درجة التحضر في مصر"Degurba".


كما استعرضت مغيب التحديات التي تواجهها جمهورية مصر العربية، موضحة أن أهمية الورشة تتمثل في بناء القدرات وإعداد كوادر مؤهلة من خلال التدريب العملي والتقني على حساب مؤشرات الهدف (11) من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مؤشرات الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة 1.4.1 – 1.4.2 وفقاً للمنهجية الدولية. 
جدير بالذكر أن ورشة العمل التمهيدية والتقنية الأولى حول DEGURBA نتج عنها تشكيل فريق عمل مؤهل من المعنين بالجهاز الإداري للدولة تمكنوا بقدراتهم وخبراتهم من إنتاج شبكة سكانية وطنية وتصنيف DEGURBA والذي يبين توزيع المناطق الحضرية في جميع أنحاء الدولة.

مواد متعلقة

الليلة.. الدكتور عبدالسند يمامة ضيفًا في برنامج "المساء مع قصواء" على cbc

"مخاطر الهجرة الغير شرعية" ندوة تعريفية بمركز شباب باصونة بالمراغة

رئيس الحكومة يتابع مع وزيرة التعاون الدولي جهود تعزيز الشراكات الإنمائية

إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل

بتكلفة 80 مليون جنيه.. إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات مياه قنا سفاجا

جهود بني سويف في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفك التشبيك بين المجلس والمحافظة

بدء مؤتمر "قمة مصر الأولى للحد من المخاطر" برعاية وزارة البيئة (صور)

الجريدة الورقية