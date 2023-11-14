الليلة.. الدكتور عبدالسند يمامة ضيفًا في برنامج "المساء مع قصواء" على cbc

يحل مساء اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ضيفًا على برنامج “في المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة cbc، وذلك للحديث حول برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية، وهي رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية أعدت من قبل خبراء.

جاء ذلك بعدما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذكرت الإعلامية قصواء الخلالي إن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

رمز د. عبدالسند يمامة النخلة ورقمه 3

من هو الدكتور عبد السند يمامة

- حصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة يونيو عام 1974.

- ماجستير فى القانون الدولى جامعة عين شمس عام 1983.

- حصل على الدكتوراه في الاستثمار الأجنبي بمصر، من جامعة نانسي بفرنسا عام 1988.

- أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية.

- رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تم قيده في عضوية نقابة المحامين عام 1974 .. وحاليًا محامي أمام محكمة النقض المصرية.

- عمل محاميًا لرابطة العالم الإسلامي.

- رئيس حزب الوفد منذ عام 2022.

- في 18 يونيو 2023 أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

فاز الدكتور عبدالسند يمامة برئاسة حزب الوفد في 2022

تاريخه الحزبي والسياسي

عضو في حزب الوفد منذ عام 2004.

- عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد لمدة 3 دورات متتالية.

- تولى منصب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا في الحزب.

- عضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور 2012.

- عميد معهد الدراسات السياسية بالحزب.

- رئيسًا لحزب الوفد منذ عام 2022.

أعلن د. عبدالسند يمامة ترشحه للرئاسة بتأييد وفدي كبير

ترشحه للرئاسة

- أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار "قوم يا مصري".

رقمه الانتخابي: ٣

- رمزه الانتخابي: النخلة

يركز برنامج د. عبدالسند يمامة على الإصلاح الاقتصادي

موعد إذاعة البرنامج

يذاع برنامج “في المساء مع قصواء” على شاشة cbc، في الساعة 9 مساءً، من السبت حتى الثلاثاء لمدة ساعتين، ويعاد الساعة الثامنة صباح اليوم التالي، وتقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.