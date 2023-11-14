بتكلفة 80 مليون جنيه.. إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات مياه قنا سفاجا

حرص رئيس شركة مياه البحر الأحمر المهندس محمد عيسى، اليوم الثلاثاء، على تفقد أعمال إحلال وتجديد الأعمال الكهروميكانيكية بمحطات رفع مياه خط قنا سفاجا، والجاري تنفيذها بتكلفة 80 مليون جنيه لرفع كفاءة العمل بالمحطات والروافع وتحسين كميات المياه المنتجة.

وشدد رئيس شركة مياه البحر الأحمر على الالتزام بمعايير التشغيل الصيانة بكافة محطات ومواقع الشركة، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.

والتقى رئيس شركة المياه العاملين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تحسين سير العمل مما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تفقد عدد من مواقع الشركة لمتابعة انتظام وسير العمل وذلك بمحطة اليسر لتحلية المياه ومحطة المعالجه الثلاثية والحملة الميكانيكية، مؤكدًا على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتأمين وصول المياه للمواطنين مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بالمواصفات الصحية القياسية، مع الاستمرارية في تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة