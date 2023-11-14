"مخاطر الهجرة الغير شرعية" ندوة تعريفية بمركز شباب باصونة بالمراغة

نفذ مركز شباب باصونة التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة تعريفية عن مخاطر الهجرة الغير شرعية وطرق مكافحتها، وذلك بمقر المركز بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر 2023 .

وحاضر في الندوة مجدي المصري أخصائي إجتماعي لدى التربية والتعليم والذى إستهل حديثه عن الهجرة غير الشرعية بأنها رحلة نحو المجهول الذي لا يمكن التنبؤ به إذ يواجه المهاجرون بدايةً خطر الإمساك بهم من قِبل حرس الحدود وبالتالي التعرُّض للمساءلة القانونية والحبس ومواجهة مصير مجهول سواء من الدولة التي خرج منها هذا المهاجر أم من الدولة التي سيذهب إليها وذلك لأنه يجهل تمامًا ما قد يواجهه في طريقه من أخطار سواء أكان العبور برًا أم بحرًا ويجهل أيضًا مصيره هناك في تلك الدولة التي ينوي الهجرة إليها.

وأشار المحاضر، إلى أنه لا يعني ضيق العيش وعدم توافر الفرص المناسبة تعريض الحياة للخطر وذلك لأنّ الهجرة غير الشرعية طريقة غير نظامية للخروج كما أن الشباب يواجهون فيها كل مجهول وهذا يُعرّض حياتهم للخطر وأحيانًا الموت وعدم ضمان إيجاد تلك الفرصة التي تسعى نحوها كثيرًا فتبوء هجرته بالفشل وتُواجه مصيرًا لا يمكن التنبؤ به فينبغي السعي نحو فرص أخرى سواء داخل البلد أم خارجه واتباع الطرق النظامية للسفر فلعلّ الله يعطيك مبتغاك دون تعريض نفسك للخطر.

وعلى هامش الندوة دارت حوارات وأسئلة حيّز الموضوع أسفرت عن بناء مجموعة من المعلومات والخبرات الحياتية الجديدة وكيفية تعزيز الروابط الإجتماعية الإيجابية.

وأكد الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن مثل هذه الندوات التي تقام داخل مراكزالشباب تهدف الي إبعاد الشباب عن فكرة الهجرة غير الشرعية التي تتسبب لهم بمشكلات قانونية كما أنها تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المهاجرين.

وفي سياق متصل شهد مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة شباب المراغة تنفيذ معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز ضمن الخطة الداخلية للمركز طلائع وتوجيهات قيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

ونظم المشاركون بمعسكر الخدمة العامة بمركز شباب أولاد إسماعيل أثاث المركز وترتيبه مرة أخرى ونظافة الملعب والمبنى الإداري للمركز وذلك تعظيماً للدور المجتمعي وتنمية الإعتماد على النفس وتحديد القدرات الشخصية وتوزيع الأدوار والإستفادة منها.

جدير بالذكر أن مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب المراغة ومنها مركز شباب أولاد إسماعيل أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني ووسيلة جذب للشباب بسبب تنوع الأنشطة والفعاليات المنفذة ووجود ملاعب النجيل الصناعي التي وفّرته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب وتنمية معارفهم وخبراتهم في مجالات الإبداع والابتكار والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات.

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب، أن مراكز الشباب الخاضعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج تساعد على دعم العلاقات بين الشباب بصورة فعالة وإيجابية تعود على المجتمع بإعداد كوادر وقيادات تساهم في التواصل بين الأجيال.