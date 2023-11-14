ضبط 83.5 طن سكر و7 أطنان دقيق بكفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن أجهزة التنفيذية شنت حملات تموينية متتابعة ومكثفة على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع والمنشآت التجارية بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط تهريب 83.5 طن سكر و7 أطنان دقيق.

ولفت إلى تحرير 430 محضرًا متنوعًا، من بينها 99 محضر نقص وزن- 50 محضر عدم تطابق المواصفات- 19 محضر تصرف وتجميع- 78 محضر مخابز- 59 عدم إعلان أسعار- 19 محضر بيع بأزيد من السعر- 11 صلاحية- 12 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص- 17 محضر ذبح خارج السلخانه وعرض لحوم مكشوفة- 13 محضر غش تجاري- 11 محضر منتجات مجهولة المصدر- 4 محاضر ممارسة نشاط بدون شهادة صحية.

وأكدت محافظة كفرالشيخ، أنه لن يسمح بالفساد في الأسواق ومحال بيع كافة انواع السلع ومحال الجزارة وبيع الدواجن لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، لافتًا إلى أن أعمال الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 1800 كيلوجرام زيت طعام مجهول المصدر وبدون فواتير، 1000 كيلو جرام أسمدة سائلة مجهولة المصدر وبدون فواتير، وتحرير 17 محضر جنحة لضبط 260 كم لحوم بلدية لذبحها خارج المجازر الحكومية بمراكز دسوق- كفرالشيخ- الحامول- سيدى سالم- مطوبس.

وجري تحرير 6 محاضر جنحة لضبط 83.5 طن سكر محلي مهربة بدون فواتير بمراكز بلطيم- كفر الشيخ – الحامول – سيدى سالم، وتحرير 3 محاضر جنحة لضبط 7 طن دقيق تمويني مهربة ومخالفة القانون بمراكز دسوق – كفرالشيخ، تحرير 19 محضر جنحة بيع بأزيد من السعر المعلن والمقرر من الشركات المنتجة، لسلعتي السكر المحلي والسجائر، بمراكز بلطيم- كفر الشيخ- الحامول- سيدي سالم، وتحرير 14 محضر جنحة لضبط كميات من مواد البناء منها 200 طن أسمنت مختلف الأنواع، 40 طنا و600 كم، حديد تسليح، 60 متر رمل، بمراكز كفرالشيخ- مطوبس، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتجار المحتكرين.