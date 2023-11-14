صحة سوهاج: إحالة 4 أطباء للتحقيق بالمراغة

تفقد الدكتور احمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج خلال زيارة مفأجاة في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين مستشفى أولاد إسماعيل بالمراغة شمال محافظة سوهاج وذلك للإطمئنان على انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين ومدى إنضباط الأطقم الطبية بالمستشفى .

وخلال جولته أحال وكيل وزارة الصحة 4 أطباء للتحقيق الفوري والعاجل وذلك لعدم التواجد في أماكن عملهم وغيابهم دون موافقة مسبقة لتدبير البديل .

وأشاد الدكتور احمد حسن أبو هاشم بطاقم تمريض المستشفى وانضباطه موجهاً بتكريم 3 ممرضين يعملون باستقبال المستشفى لانضباطهم وجدارتهم وتميزهم في العمل وخدمة المرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة أقسام الإستقبال والحضانات والأطفال والنساء والتوليد والعمليات والمعمل لمتابعة سير العمل بتلك الأقسام والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات .

وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على إنضباط جميع الكوادر الطبية بالمستشفى والإلتزام بأماكن عملهم وتأدية خدماتهم على أكمل وجه لأهالينا من المرضى مؤكدا على أن التهاون في حق المريض أمر لن يقبله مطلقاً وأن المستشفيات تعمل على مدار الساعة ولابد من تواجد الأطباء والتمريض والكوادر الفنية بها لتقديم الخدمة الطبية .