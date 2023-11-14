غلق 18 منشأة طبية مخالفة بالدقهلية

شنت إدارة العلاج الحربمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرورعلى 124 منشأة طبية خاصة تشمل نحو41 عياة خاصة، و3 مستشفيات وعيادات تخصصية خاصة.إلى جانب 15 مراكزاً ومعملا من بينهم 4 مراكز ومعمل غير مرخص.



من جهته أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 12 منشأة طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 18 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 11منشأة واحدة أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة

وأضاف فؤاد، أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 15منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة