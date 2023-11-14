إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي

أصيب 4 عمال بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل في الطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 عمال مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين أن إصابة العمال ناتجة من وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل يستقلها المصابون أثناء مرورها فوق نفق بالطريق الإقليمي تجاه مركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.