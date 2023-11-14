"أتوبيس الفن الجميل".. فعاليات متنوعة بمركز الحضارة والإبداع احتفالاً بعيد الطفولة

نظم أتوبيس الفن الجميل، أمس، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بأعياد الطفولة، رحلة تثقيفية لأطفال دور راجح والقديسة دميانة للأيتام، لزيارة مركز الطفل للحضارة والإبداع.

تضمنت الفعاليات جولة داخل متحف الحضارة لمشاهدة إبداع قدماء المصريين في بناء الأهرام، ورموز حروف اللغة المصرية القديمة.

مخاطر الإنترنت

وفي ضوء الزيارة عقد حوار مفتوح بعنوان "مخاطر الإنترنت"، تحدثت خلاله شيريهان فتحي عن دور الإنترنت في حياتنا، موضحة الآثار السلبية للإنترنت مثل ضعف النظر، إهدار الوقت، ضعف قدرات التركيز والانتباه لدى الأطفال، مشاهدة فيديوهات تحث على العنف، وبالتالى التأثير على مستوى التحصيل الدراسي، وأكدت أنه يجب على كل طفل تحديد موعد للعب بوسائل التكنولوجيا والإنترنت بإيجابية وتحت رقابة الآباء، كما نفذت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز للأطفال المتسابقين.

وفى مجال الفنون التشكيلية، أقيمت عدة ورش فنية منها: ورشة فنون تشكيلية للرسم بألوان الفلوماستر والباستيل للتعبير عن الطبيعة أدارتها يمنى حسين، إلى جانب ورشة أعمال فنية متنوعة كروت ومقالم باستخدام ورق الكانسون الملون وورق الألمونيوم وبعض الأشكال الزخرفية قامت بتنفيذها سارة سعيد.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي سياق عدة أنشطة وبرامج تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بأعياد الطفولة خلال الشهر الحالي.

فعاليات ثقافية وفنية بالغربية ضمن احتفالات قصور الثقافة بعيد الطفولة

ويشهد عدد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، الخميس المقبل، إقامة فعاليات تثقيفية وأنشطة فنية، وذلك في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بعيد الطفولة، والذي يوافق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

في السياق يقيم قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا يوما ثقافيا وفنيا للأطفال، يتضمن عددا من الفقرات التثقيفية والترفيهية، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض للفن التشكيلي لعدد من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، يعقبه عقد محاضرة للدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس للحديث حول "طرق التربية الحديثة وصناعة الأجيال"، فيما تختتم فعاليات اليوم بفقرات ترفيهية ومسرح للعرائس المتحركة.

هذا ومن المقرر أن يقيم قصر ثقافة طنطا، مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية لغناء عدد من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال احتفالا بهذه المناسبة، فيما يستضيف النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات عرضا فنيا لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية، بحضور الأطفال وأعضاء النادي.