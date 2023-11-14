تداول 10 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 609 شاحنة و90 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 386 شاحنة و75 سيارة، وشملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 223 شاحنة و15 سيارة.

انتظام العمل رغم تقلبات الطقس

وتعمل الحركة الملاحية بشكل طبيعي رغم تقلبات الطقس في عدد من المحافظات الساحلية، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال العبارة امل.

ويشهد ميناء نويبع تداول 1325 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفينتين أيلة وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 975 راكب بموانيها.