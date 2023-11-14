IATF 2023.. مبادرة للتصدير الزراعي من أجل الأمن الغذائي بقيمة 2 مليار دولار

أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - أفريكسم بنك Afreximbank عن بدء مبادرة التصدير الزراعي من أجل الأمن الغذائي (ExAFS) بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والدول الأعضاء.

في صفقة تحويلية تم توقيعها في معرض التجارة البينية الأفريقية #IATF2023 الجاري، تجمع اللاعبين الرئيسيين في جهد هائل لتعزيز الإنتاج والتصنيع والتجارة البينية الأفريقية في المنتجات الزراعية.

وقد تعاون ممثلون من مصر وتشاد وملاوي وزيمبابوي ومنظمة ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP)، إلى جانب بنديكت أوراما، رئيس ورئيس مجلس إدارة Afreximbank، في هذا المسعى التاريخي.

تمثل هذه المبادرة التزاماً هائلاً بقيمة 2 مليار دولار لإحداث ثورة في المشهد الزراعي في أفريقيا، وتوفير الفرص للمزارعين والشركات الزراعية للوصول إلى أسواق أكبر في جميع أنحاء القارة.

يهدف ExAFS إلى معالجة تحديات انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا، مع معدل جوع يقارب 20٪، عن طريق تقليل الاعتماد على مناطق أخرى للحصول على السلع الغذائية الأساسية ويعد بزيادة المبيعات، وأسعار أفضل، وتحسين الربحية لأصحاب المصلحة في سلسلة القيمة الزراعية في أفريقيا.

وسيلعب Afreximbank أدوارًا حاسمة كممول وميسر ومستشار، حيث يقود تنفيذ أنشطة الشراكة. وستكون حكومات بلدان المنشأ التجريبية (زيمبابوي، وملاوي، وتشاد) بمثابة جهات تمكين للسياسات، مما يضمن بيئة مواتية لمراكز التجارة الزراعية.