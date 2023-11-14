أسوان تناقش خطة الطب الوقائي لمواجهة السيول والأمطار

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بترأس الاجتماع التنسيقي لخطة الطب الوقائي لمواجهة أي سيول أو أمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والرقابة الصحية، مع عرض خطة طوارئ والتثقيف الصحي، وذلك بحضور مسئولي كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للاستعداد الجيد للتعامل مع أي أحداث طارئة.

وأكد محافظ أسوان، ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية وتحديد وتوزيع الأدوار كلًا فيما يخصه طبقًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وكلف بأهمية المراجعة المستمرة للمخرات الصناعية، والمرور على الأودية الطبيعية وإزالة أي تعديات بها أولًا بأول، مع مواصلة رفع كفاءة الحالة الفنية للمعدات المتنوعة، وعمل الصيانة اللازمة لها لتكون على أتم استعداد للتعامل بالجودة العالية مع أي طوارئ.

ووجه عطية، بزيادة جهود التوعية للمواطنين وطلاب المدارس والجامعات بالأسلوب الأمثل لمواجهة أخطار السيول من خلال دور العبادة ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني بتوخي الحيطة والحذر خلال سقوط الأمطار من أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء بالشوارع، مع الاهتمام بخريطة الإخلاء للمدارس والمصالح والمؤسسات المختلفة فى حالات الطوارئ القصوى والتدريب عليها.