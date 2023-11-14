مدير مستشفى الشفاء: دفنا 179 جثة داخل مقبرة جماعية

أعلن مدير مستشفى الشفاء في غزة، دفن 179 جثة كانت قابعة أمام المشفى داخل مقبرة جماعية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة منذ نحو أسبوع، بعد تضرر 60 سيارة إسعاف وتعطّل 53 أخرى عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 25 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم بسبب الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.

الهلال الأحمر الفلسطيني

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن توقف مولد الطاقة بمستشفى الأمل في خان يونس، وهناك 90 مريضا و9 آلاف نازح في مستشفى الأمل مهددون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق، أنّ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ذكرت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس، بمنطقة تل الهوى في غزة.

وأوضحت الجمعية أنّ قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، لحين تمكنها من مواصلة السير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.