المشدد 5 سنوات لطالب وسائق حازا مواد مخدرة بقصد الإتجار

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، طالب وسائق، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، ومصادرة المضبوطات،وألزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من "محمود. خ. م " 22 عاما، طالب، ومقيم بمحافظة جنوب سيناء، و"محمد. ع. م " 32 عاما، سائق، ومقيم بمحافظة السويس، بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وذلك عقب القيام بعملية شراء وبيع وهمية، وبتفتيشه عثر بحوزته على 21 طربة لجوهر الحشيش المخدر ط، ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على 4 طرب لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة التي يستقلونها عثر بداخلها علي 25 قطعة لذات المخدر، وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما محبوسين إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.