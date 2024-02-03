Apple Vision Pro.. كيفية تختبر سماعة الرأس باهظة الثمن (فيديو)

بدأت سماعة الرأس Apple Vision Pro التي حظيت بشهرة كبيرة في الوصول إلى أولئك الذين طلبوها مسبقًا، أو أنها متاحة لاختبار القيادة لأولئك الذين يرغبون في تقديم عرض توضيحي لها شخصيًا. تم وصفها بأنها مستقبل الحوسبة المكانية، قد لا تكون سماعات الرأس AR/VR متاحة للجميع استنادًا إلى سعرها الباهظ البالغ 3499 دولارًا ونقص التطبيقات مثل Netflix وYouTube عند إطلاقها (على الرغم من أنها ستأتي مع Disney + وMax و150 فيلمًا ثلاثي الأبعاد، وغامرة) الأفلام والمسلسلات).

تشير التقديرات إلى أن الشركة ربما باعت ما بين 160.000 و180.000 سماعة رأس على مدار عطلة نهاية الأسبوع عندما بدأت الطلبات المسبقة. على الرغم من أن هذا المبلغ أقل بكثير من الإصدار النموذجي لأحدث أجهزة iPhone، إلا أنه ستكون هناك موجة من المستخدمين الأوائل المستعدين لارتداء سماعات الرأس عند إطلاقها يوم الجمعة.

إن انطباعاتنا الأولى عن Apple Vision Pro، بالإضافة إلى تجربتنا المستمرة في المراجعة معها، أدت إلى نتائج مبهرة، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح لمن ستستخدم سماعة الرأس في النهاية وما يمكن أن تصبح عليه كجهاز للاستخدام المنتظم. سيكون لدينا المزيد من الأفكار الشاملة لك عندما نقضي المزيد من الوقت مع الجهاز، ولدينا بالفعل بعض التوصيات بشأن التطبيقات التي يجب تنزيلها وتشغيلها عند تشغيل سماعة الرأس لأول مرة.

مع حلول يوم الإطلاق، إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية الطلب المسبق لجهاز Apple Vision Pro لنفسك.

كيفية طلب Apple Vision Pro



أصبحت طلبات شراء Apple Vision Pro متاحة الآن على موقع Apple الإلكتروني. ومن هناك، ستستخدم Face ID على جهاز iPhone أو iPad الخاص بك لقياس مدى ملاءمة Light Seal وعصابات الرأس. سيطالبك أيضًا بتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إدخالات بصرية أم لا، مع إدراج خيارات القراء والوصفات الطبية بسعر 99 دولارًا و149 دولارًا على التوالي. نظرًا لأنه لا يمكنك استخدام Apple Vision Pro أثناء ارتداء النظارات، فسيتعين عليك تقديم "وصفة طبية شاملة ومقروءة" تتضمن احتياجات تصحيح المسافة والتصحيح القريب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، واسمك، وتاريخ ميلادك، ورقم ترخيص واصف الدواء الخاص بك وتوقيعه.

ثم حان الوقت لاختيار مقدار مساحة التخزين التي ستحتاجها. يبدأ الجهاز الأساسي بسعر 256 جيجابايت مقابل 3499 دولارًا، ثم 3699 دولارًا مقابل 512 جيجابايت و3899 دولارًا مقابل 1 تيرابايت.

أخيرًا، ستقرر كيف تريد الدفع مقابل الجهاز، إما عن طريق شرائه بالكامل أو على أقساط تبدأ من 291.58 دولارًا أمريكيًا شهريًا باستخدام بطاقة Apple Card وما إذا كنت تريد إضافة تغطية AppleCare+ إلى جهازك مقابل 499 دولارًا أمريكيًا، أو 24.99 دولارًا أمريكيًا أم لا. كل شهر. بمجرد الانتهاء، يمكنك اختيار استلام الجهاز من متجر Apple Store أو توصيله إلى منزلك مجانًا.



بالإضافة إلى سماعة Apple Vision Pro نفسها، سيتضمن الطلب المسبق شريطًا مزدوج الحلقة قابل للتعديل، وغطاء واقي، وقطعة قماش للتنظيف، وبطارية خارجية، ومحول USB-C بقدرة 30 واط، وكابل شحن USB-C.

كيفية تجربة Apple Vision Pro في المتجر

إذا لم تكن متأكدًا من الالتزام باستخدام Vision Pro باهظ الثمن استنادًا إلى المراجعات والصور فقط، فإن Apple تقدم عروضًا توضيحية مدتها 25 دقيقة في متاجر مختارة لأولئك الذين يرغبون في تجربتها بأنفسهم، وستكون متاحة على "أساس أسبقية الحضور". على الرغم من أن شركة Apple تقول إن العروض التوضيحية الشخصية ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، فمن الممكن أن تكون متاحة لفترة أطول. يمكنك التسجيل للحصول على العرض التوضيحي طالما أن لديك معرف Apple هنا.

نظرًا للضجة التي سبقت إطلاق Vision Pro، فمن المحتمل أن تكون فترات التسليم أطول من المتوقع للطلبات المسبقة الأحدث، لذا تأكد من التحقق من أوقات الوصول أو الاستلام المقدرة عند تسجيل المغادرة.