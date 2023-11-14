(شاهد) رئيس أفريكسم بنك يتفقد جناح الطهي والموسيقى بمعرض التجارة

تفقد بنديكت أوراما رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أفريكسم بنك Afreximbank معرض الطهي والموسيقى بالمعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023.

وفي تجربة غامرة في IATF2023 ومن خلال التنقل عبر عجائب الطعام المعروضة، اكتشف أوراما النكهات المتنوعة وابتكارات الطهي.

ومن الأطباق التقليدية إلى الإبداعات المتطورة، احتفل المعرض بهوية الطهي الإفريقية على الساحة العالمية.

بينما كان يتجول أوراما في أكشاك مختلفة، انبهر بمذاق الأطعمة والتي تعكس النسيج الغني للمطبخ الأفريقي.

ولإضفاء لمسة مبهجة على رحلته، قام أوراما بزيارة مصنع الموسيقى، محاطًا بالضجة والفنانين الموهوبين، وقد احتفل بدمج الموسيقى والثقافة.