رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير الدراسة بإدارة ديرب نجم

تابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم الثلاثاء، انتظام الدراسة بمعهد بنبن ديرب نجم الإعدادي الثانوي، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، والتقى بعدد من المعلمين والإداريين، مؤكدا ضرورة التزام شيخ المعهد بالحضور قبل هيئة التعليم والطلاب، والانصراف بعدهم؛ لتحقيق القدوة للجميع.

وشدد رئيس الإدارة المركزية على عدم السماح لأى عضو من هيئة التعليم أو الجهاز الإداري بالمعهد بالخروج قبل انتهاء فترة العمل؛ إلا بإذن أو مأمورية رسمية، وبما لا يخل بانتظام اليوم الدراسي، مع التأكيد على ضرورة وضع آليات لتفعيل استراتيجيات التعلم النشط، واستخدام وتوظيف المعامل والأجهزة المعملية وأجهزة الحاسب الآلي؛ بما يخدم العملية التعليمية.

وأكد رئيس أزهر الشرقية، أهمية تفعيل دور مشرفي الأدوار بالمعهد، للعمل على حسن سير اليوم الدراسي، وإلزام المشرفين بكتابة تقارير يومية عن السلبيات والإيجابيات ورفعها إلى شيخ المعهد، لوضع الحلول المناسبة للسلبيات، والعمل على تعزيز الإيجابيات.