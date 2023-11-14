الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بعد قليل محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظر اليوم الثلاثاء  محكمة جنح الزاوية الحمراء ، محاكمة عامل بتهمة سرقة سيارة بأسلوب السحب باستخدام "ونش"، بسبب خلافات مع مالكها .

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التى أجريت معه، أنه نظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بصفته أحد أقاربه على الميراث، ورفضه إعطاء حقه من الميراث بحسب روايته، قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة، حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعى.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن مالك السيارة وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن أن الشارع أصبح خاليا من المارة قام بسحب السيارة متوجها إلى بلدته قبل القبض عليه.

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