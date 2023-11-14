من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم.. حكاية أصغر طفل جامعي (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان: “من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم.. حكاية الطفل يحيى أصغر طالب جامعي”.

وأوضح التقرير أن يحيى عبدالناصر النجار، طالب في الصف السادس الابتدائي، من محافظة دمياط، استحوذ على اهتمام كبير، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلحاقه للدراسة، في كلية العلوم جامعة دمياط، بسبب نبوغه العلمي، قصة “يحيى” تفتح الباب لملف رعاية النابغين، الذي يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحرص دائمًا على دعم الشباب المتفوق علميًا، في مختلف المجالات، مع تكريمهم بكافة المناسبات.

وذكر التقرير أن قصة الطفل “يحيى” تكشف عن حالة متميزة واستثنائية، ليس لها قصة مماثلة، بسبب ذكائه الفائق وقدرة استيعابه عالية جدًا، على حل مسائل معقدة، مع فهم دقيق للنظريات المعقدة، في الفيزياء والكيمياء، على الرغم من أن عمره في ذلك الوقت، لم يتجاوز 4 سنوات.

شرح مناهج الصفوف المتقدمة

وأشار التقرير إلى أن والدي الطفل لاحظوا الطفرة الغريبة، ليطلبوا من معلميه، شرح مناهج الصفوف المتقدمة، وعلى مدار 8 سنوات، زادت نسبة ذكائه ونبوغه في الصفوف المتقدمة خاصة في المواد العلمية، وفي الوقت نفسه عرض مجلس الوزراء منحة كاملة على أسرة الطالب، لدخول برنامج للنابغين، في جامعة زويل، وستتولى الدولة رعاية الطالب وأسرته طوال مدة دراسته، حتى يصل للمكانة العلمية المستحقة.

وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي

وأجرت وزارة التعليم والبحث العلمي اختبار قدرات للطفل، ليتأهل بعدها إلى اختبارات أخرى، مع الطلاب المتقدمين للقبول بمدينة زويل، وكان الاختبار للمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتفكير الأدبي، ونجح “يحيى” وأصبح ضمن أفضل 10% من المتقدمين لاختبارات القبول، وخضع الطالب لاختبار تحديد مستوى للغة الإنجليزية لمدة ساعتين، حصل فيها على مستوى ممتاز، مما أهله لدراسة الجامعة.