توقف مولد مستشفى الأمل بغزة و90 مريضا يواجهون خطر الموت

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إن توقف المولد يهدد حياة 90 مريضا يتلقون العلاج في المستشفى التابع لها، منهم 25 مريضا في قسم التأهيل الطبي باتوا يواجهون خطر الموت في أي لحظة.

كما يواجه 9000 نازح مخاطر جمة بعد احتمائهم بمقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفى هروبا من القصف الإسرائيلي.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر في بيانها: «تعتمد المستشفى الآن على مولد صغير جدا لتزويد الكهرباء لقسم الولادة فقط بالإضافة إلى إنارة قسم الطوارئ»، مشيرا إلى أن الوقود المتبقي سينفد خلال 24 ساعة.

وأوضح البيان أن توقف مولد الطاقة عن العمل يؤثر على عمل مقر الجمعية ومستشفى الأمل الذي يضم غرفة عمليات الطوارئ لقطاع غزة، ما أدى إلى قطع الاتصال بغرف العمليات المنتشرة في القطاع وتوقف خدمة اتصال VHF.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في وقت سابق عن خروج مستشفى القدس عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي ونفاذ الوقود.

منذ بدء الهجوم على قطاع غزة، يكثر الحديث عن استهداف المستشفيات وأهداف إسرائيل وراء هذه العمليات، فيما تحذر تقارير إعلامية من مخاطر دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب بهذا الخصوص.

وتقول إسرائيل إن عناصر وقدرات حماس توجد داخل مستشفيات القطاع وتحتها، فيما تصرّ أميركا على ضرورة عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وبحسب تقارير أجنبية، فإن أي خطوة إسرائيلية تجاه المستشفيات قد تتسبب بمخاطر دبلوماسية بين واشنطن وتل أبيب.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قال إن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى الشفاء في غزة إلى ثكنة عسكرية وعنوانا للسيطرة على شمال القطاع.

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