IATF 2023.. عائشة شوايبو: أفريقيا تعاني من فجوة رياضية

أكدت عائشة شوايبو مؤسس ورئيس شركة SWA sports أنه يجب تطوير مجال الرياضة في أفريقيا، حتى لا يضطر الرياضيون الأفارقة الذهاب للخارج.

أشارت خلال جلسة إدارة الأعمال في الرياضة المقامة بفعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2023، إلى أن أفريقيا تعاني من فجوة في مجال الرياضة، وهناك العديد من المجالات المصاحبة مثل السياحة والطب يمكنها أن تنمو أيضا.

شددت على أهمية مجال الرياضة والفرص التي يخلقها المجال في التجارة، مشيرة إلى أنه يمكننا التوسع في القارة وعرض منتجات الفرق المفضلة.

لفتت إلى نمو وازدهار منصات البث الحي والمنصات التفاعلية التي تخص جمهور الرياضة ومن ثم مساعدة الشركات الناشئة، خصوصاً في ظل انتشار الإنترنت في القارة الأفريقية.

أكدت أن الطلب على الخدمات الرياضية ساهم في نمو خدمات البث وتغطية الفعاليات الرياضية، ويمكن الاستمثار في تطبيقات الرياضة ومتابعة الألعاب المفضل.

أشارت إلى تأثير النجوم في مجالات الموضة والرياضة في أفريقيا ويجب أن نستفيد منهم، موضحة أن العلامات التجارية الرياضية تأتي إلى أفريقيا لبيع منتجاتها وتروج لها من خلال هؤلاء النجوم الأفارقة.

أوضحت أن برنامج الرعاية للأندية الرياضية له كثير من الأوجه، مثل المطبوعات الخاصة بالمنتجات التجارية فيمكننا أن نرى إعلانات على أزياء الرياضين.