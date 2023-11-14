أسعار الطيور تستقر عند 72 جنيهًا للكيلو بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر2023، استمرار ثبات أسعار جميع أنواع الطيو، حيث تراوحت أسعار الدواجن البيضاء مابين69 لـ72 جنيهًا للكيلو، وترواحت أسعار الأرنب مابين مابين 62 لـ 68 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع مابين 95 لـ 100جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الديوك الفلاحي مابين 114 لـ 120 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر مابين 86إلي 89جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي (السوداني ) مابين 112 و120جنيهًا.

وبلغت أسعارصدورالدواجن 124 جنيها للكيلو ،وأسعار الدبوس 146 جنيها للكيلو ، وهيكل كامل 62 جنيها للكيلو ،وبلغت أسعار البانية 158جنيها للكيلو ، وشاورما 157جنيها للكيلو ، كبد صافي 95جنيها للكيلو .