الكيلو بـ300 جنيهًا.. استقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة

تعيش أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق14 نوفمبر2023، حالة من الإستقرار في الأسعار، وتراوحت أسعار اللحوم مابين 250 جنيهًا لـ 300 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 190 لـ 230 جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 230إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 إلي300 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320 إلي 330جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .