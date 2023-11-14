أمطار غزيرة تضرب مدن وقري البحيرة

شهدت مدن وقري محافظة البحيرة، هطول أمطار غزيرة، خاصة على المراكز الشمالية، ما تسبب في غرق الشوارع حتى تحولت إلى برك مياه، نتيجة عدم تطهير صفايات المطر.

وسارعت الوحدات المحلية بالدفع بعشرات المعدات وسيارات الكسح والأطقم ، لسحب المياة المتراكمة في الشوارع ،لسهولة عبور المواطنين، وسيولة مرور السيارات .

ولم تؤثر حركة الأمطار علي العمل داخل بوغاز رشيد أو ميناء الصيد بالمعدية، حيث يسير العمل بشكل طبيعي .

وفي قري المحافظة سادت حالة من السعادة بين المزارعين، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة ،والتي توفر نفقات ري الحقول، بالإضافة إلي أن مياة الامطار تقضي علي الآفات الضارة بالنباتات.