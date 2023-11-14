رد فعل من فتوح بعد قرارات إدارة الزمالك

تفاعل أحمد فتوح لاعب الزمالك، مع قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء والتي من شأنها خصم مستحقات مالية وإيقافه لمدة شهر من عقده بجانب التأكيد على عرضه للبيع.

نشر أحمد فتوح، صورة له بقميص منتخب مصر الأول، عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وذلك بالتزامن مع قرارات نادي الزمالك حيث أظهرت الصورة علامات سعادة كبيرة في ظل اصدار النادي قرار بخصم كبير في راتبه.

عرض للبيع

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بعد تركهم معسكر الفريق قبل مباراة زد.

موقف المنتخب

وعلى الرغم من قرار الزمالك إلا أن روي فيتوريا قد أعلن انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي إلى معسكر المنتخب في الشهر الجاري لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.