الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

عشماوى مديرا عاما للصحة بالفيوم

 

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا رقم 442 لسنة 2023 بتكليف الدكتور سامح فتحى إبراهيم عشماوى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالفيوم لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلفا للدكتور حاتم جمال الدين. مدير عام الصحة السابق بالمحافظة . 

 

وشغل عشماوي منصب كبير أخصائين طب بشرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتولى عددا من المناصب منها نائب رئيس الأمانة ومدير معهد ناصر من قبل، وفي أمانة المراكز الطبية المتخصصة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفيات (الهرم - شرم الشيخ - معهد ناصر - دار الشفاء - الأقصر الدولي).

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