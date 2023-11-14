عشماوى مديرا عاما للصحة بالفيوم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قرارًا رقم 442 لسنة 2023 بتكليف الدكتور سامح فتحى إبراهيم عشماوى مديرًا لمديرية الشئون الصحية بالفيوم لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك خلفا للدكتور حاتم جمال الدين. مدير عام الصحة السابق بالمحافظة .

وشغل عشماوي منصب كبير أخصائين طب بشرى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتولى عددا من المناصب منها نائب رئيس الأمانة ومدير معهد ناصر من قبل، وفي أمانة المراكز الطبية المتخصصة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفيات (الهرم - شرم الشيخ - معهد ناصر - دار الشفاء - الأقصر الدولي).