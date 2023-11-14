نشرة التوك شو.. أزمة ارتفاع سعر الدولار والسجائر بالسوق السوداء.. وبشرى للمصريين بالخارج

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



استنكرالإعلامي أحمد موسى، الارتفاع غير الطبيعي لأسعار السكر في الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

أحمد موسى يستنكر الارتفاع الجنوني لأسعار السكر.. أصبح مثل الدولار (فيديو)

طالب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، بالتحرك سريعا لعلاج أهالي غزة والمصابين وايقاف العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار على المواطنين في قطاع غزة .

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

نقيب أطباء مصر: مستعدون لعلاج جميع أنواع الإصابات لأهالي غزة



قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الصهيوني.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالجامعة العربية: ستتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في غزة (فيديو)



قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تدافع عن فلسطين منذ 2000 سنة قبل الميلاد، حيث أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس في تلك المنطقة، وصلاح الدين الأيوبي حارب من أجل منع الغزو الصليبي، ثم حرب 1948 وما جرى بعدها.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

وزير الخارجية الأسبق: مصر تدافع عن فلسطين منذ آلاف السنين

قدمت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من أمام معبر رفح المصري الحدودي الذي يشهد تدفق المستعادات الإغاثية والإنسانية لسكان القطاع، قائلة: "معبر رفح هو النقطة الأقرب لقطاع غزة وهو من المنفذ الوحيد للقطاع على العالم دون سيطرة إسرائيلية، لأن كافة المعابر الأخرى البحرية والبرية للقطاع مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال".

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

لميس الحديدي من أمام معبر رفح: هذه هي الروح العظيمة للمصريين (شاهد)



قال الإعلامي أسامة كمال، إن هناك اتفاقيات تُجرى خلال الوقت الحالي بهدف الاتفاق بين البنك المركزي المصري و بعض الدول العربية على تحويل الأموال من خلال تطبيق انستاباي بكل سهولة عبر البلدان وبعضها البعض.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنامفاجأة سعيدة للمصريين في الخارج.. تحويل الأموال عبر إنستاباي



استنكر إبراهيم إمبابي ، رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق بشكل مبالغ فيه.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

رئيس شعبة السجائر يكشف الحل الوحيد لأزمة ارتفاع أسعارها بالأسوق (فيديو)



قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك ركود تضخمي ولا أحد يقوم بشراء السلع بنفس المستوى السابق، وهناك تقليل في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الأسعار والزيادة نعلم أنها غير حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تصدي من الحكومة لارتفاع الدولار.

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هنا

عمرو أديب عن وصول الدولار لـ 50 جنيها.. محدش فاهم حاجة (فيديو)

