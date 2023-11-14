الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس شعبة السجائر يكشف الحل الوحيد لأزمة ارتفاع أسعارها بالأسوق (فيديو)

السجائر
السجائر

استنكر إبراهيم إمبابي ، رئيس شعبة السجائر بالغرفة التجارية، ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق بشكل مبالغ فيه.

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أسعار السجائر الأجنبي بعد التعديل الضريبي الجديد

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أزمة السجائر.. اختفاء المطلوب وجنون أسعار السوق السوداء

وقال إمبابي ، خلال مكالمة هاتفية  ببرنامج "الحكاية"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب ، مساء الإثنين، إنه لا يمكن حل أزمة أرتفاع أسعار السجائر بنفس الطريقة، موضحا: "أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في أسعارها".

سعر علبة السجاير الميريت وصل إلى 110 

وتابع: “أناشد وزير قطاع الاعمال أن تقوم شركة الشرقية بعمل عروض تشغيل لمنصور الدولية”، متابعا: "سعر علبة السجاير الميريت وصل لـ ١١٠ ومش هتلاقيها وسعرها الرسمي ٦٩ فقط".

وأردف :" فيه ٤٠ جنيه داخلين جيب التاجر، وهناك علامات استفهام حول تعنت الشركات على قلب الهرم التوزيعي".

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