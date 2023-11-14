وزارة التضامن تفتح اليوم باب تلقي طلبات التقديم في حج الجمعيات الأهلية

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445ه- 2024م ، وحتى يوم 30 نوفمبر الجاري، شريطة ، أن يكون الشخص الراغب في التقديم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا .



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير كافة الإجراءات مع إتاحة النموذج المخصص لرغبات التقديم في الإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية في المحافظات المختلفة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية والخدمات لحجاج بيت الله من أعضاء الجمعيات الأهلية ، من حيث حجز الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة .



وجدير بالذكر أن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج كان قد أشار الى أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المتقدمين على رقم "0237619909" .

