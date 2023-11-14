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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يوافق على المشاركة في بطولة السوبر المصري لليد

فريق يد الزمالك
فريق يد الزمالك

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك موقفه من المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد.

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ووافق الزمالك على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لكرة اليد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما قرر مجلس الزمالك خلال إجتمعه الذي عقد مساء أمس الإثنين الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم.

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