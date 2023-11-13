IATF2023.. الجرف: التخصيص الفعال للموارد وخلق فرص العمل الشاملة بأفريقيا

شاركت الدكتورة منى الجرف، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، رؤى عميقة خلال حلقة النقاش حول "دور منطقة التجارة الحرة الأفريقية في تسريع تنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063" في معرض التجارة البينية الأفريقية IATF2023، في نسخته الثالثة

وفي معرض تناولها للآثار المتوقعة، سلطت مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على إمكانية التخصيص الفعال للموارد، والإنتاجية، والقدرة التنافسية، والنمو، وخلق فرص العمل الشاملة.

واستكشفت الجلسة الإمكانات التحويلية لمنطقة التجارة الحرة القارية، التي من المقرر أن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة على مستوى العالم، مما يعزز الفرص وسط الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتطورة.