محفزات متنوعة.. جهود استثنائية لوزارة الهجرة على مدار عام لخدمة المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية جالية مهمة جدًا، منوهة الي اللقاءات التي تجريها مع الجاليات المصرية بالخارج من خلال "الفيديو كونفرانس" ضمن حملة "شارك بصوتك" للترتيب من أجل هذا الاستحقاق الدستوري المهم، وحث أبناء الجالية على المشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجههم أثناء التصويت.

وذكرت وزيرة الهجرة ،أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية المقبلة لكي يتم التواصل مع كافة الجاليات المصرية بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، للتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

واستعرضت السفيرة سها جندي، جهود وزارة الهجرة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.

واستكملت السفيرة سها جندي حديثها عن مستجدات الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي كانت أحد مطالب المصريين بالخارج وأحد توصيات النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين في الخارج، حيث تم العمل على تأسيسها بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج الذين وقعوا على بروتوكول إنشاء الشركة بالأحرف الأولى، مشيرة أيضا إلى الحملة الترويجية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، والتي تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريين بالخارج عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، وتم إطلاقها لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج والداخل أيضا لتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات.

كما لفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالي يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية كما تم طرح أراضي ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مشيرة أيضًا إلى شهادة "معاش بكرة بالدولار" التي تعد مطلبًا مهما لكثير من المصريين.

حيث طلبت الوزيرة ضرورة متابعة الجميع لصفحات الوزارة للاستفادة من كل هذه الميزات، إلى أن يتم إطلاق تطبيق هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المحفزات التي تم تقديمها للمصريين بالخارج، من بينها الامتحان على فصلين دراسيين لأبناء المصريين بالخارج، استجابة لمطالبهم، وكذلك السماح بسنة استثنائية لتوفيق أوضاع من انتهت سنوات إجازاتهم بالخارج، من أساتذة الجامعات، وكذلك تقديم تخفيضات للمسافرين من المصريين بالخارج على تذاكر الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار 216 يوما، وكذلك خدمات الإسكان المقدمة للمصريين بالخارج، من إتاحة وحدات سكنية وأراض للمصريين بالخارج، في مناطق متميزة، وكذلك إتاحة خارطة الاستثمار الصناعي للمصريين بالخارج، وتعريفهم بسبل الاستثمار في مصر والمجالات المتاحة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج والاستماع لأفكارهم ومناقشتها، لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، لإدماجهم في التنمية المستدامة، مشيرة إلى الزيارة السابقة التي أجرتها سيادتها إلى الولايات المتحدة في مارس الماضي ولقائها بالجالية المصرية في لوس أنجلوس بمشاركة ٢٥٠ شخصية مصرية بارزة، وكذلك عمدة مدينة إيرفين بلوس أنجلوس، وعدد من رجال الأعمال المصريين في مجالات الخدمات المالية والاستثمار والتجارة والعقارات والسياحة والتعليم الجامعي والرعاية الصحية والطاقة، وعدد من أعضاء الجالية الأرمينية.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات أخرى للقاء الجاليات المصرية بالخارج ومن ضمنها شرق أمريكا، خصوصا وأن المنطقة الشرقية يقيم به عدد كبير من المصريين ويتميزون بنجاحاتهم وتفوقهم في كافة المجالات التي يعملون بها.

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة ندى دراز، قنصل عام مصر الجديد في ولاية شيكاغو الأمريكية، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وتحفيز المواطنين على المشاركة فيها، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.