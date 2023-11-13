الزمالك: لم نتراجع عن قرار بيع فتوح وصبحي والزناري

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك تخلف عن الحضور مرتين مع مجلس الإدارة.

وقال سالم في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "أوسوريو تخلف عن الحضور مرتين، وهناك جلسة معه غدا".

وتابع :"سنتعامل بحسن نية مع أوسوريو وما بدر منه وأتمنى حضوره غدا".

وواصل :"قرار البيع مستمر لثلاثي الزمالك، والعقوبة على محمد صبحي ٢٠% وفتوح ٢٥% والزناري ١٥%".

وأكمل :"القانون لابد أن يطبق واعتذار اللاعبين لا علاقة له بالعقوبات عليهم".