IATF2023.. جوميا: تسليم 38 مليون طلب ودعم 100 ألف تاجر 

قدم عبد اللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، عرضًا في معرض التجارة البينية الأفريقي IATF2023، سلط الضوء على دور جوميا كأفضل منصة للتجارة الإلكترونية في إفريقيا.

قال علما إنه من خلال تواجدها في 11 دولة، تتميز جوميا بأكثر من 50 مليون منتج وأكثر من 100000 بائع ووعي قوي بالعلامة التجارية.

شدد علما على الركائز الثلاث لجوميا: السوق، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات، مشيرًا إلى شركة جوميا لوجيستكس سلمت 38 مليون طلب، ووصلت إلى المناطق الريفية من خلال أكثر من 750 شريكًا.

أوضح علما أن أذرع الدفع قامت بمعالجة 12 مليون معاملة، مشددًا على تأثير جوميا على النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث يدعم أكثر من 100 ألف تاجر ويساهم في خلق فرص العمل.