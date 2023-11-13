3 أسباب تجعل عادة تناول القهوة تشعرك بالتعب

كشف أحد الأطباء كيف أن شرب فنجان من القهوة يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من التعب طوال اليوم.

القهوة يمكن أن تستنزف مستويات الطاقة لديك، وكثير من الناس في كثير من الأحيان لا يحصلون على قسط كاف من النوم معظم الناس يشربون القهوة فقط للبقاء مستيقظين، وهناك ثلاث طرق يمكن أن يسبب بها الكافيين، ويرتبط الكافيين بمستقبلات الأدينوزين في الدماغ، والأدينوزين هو مادة كيميائية عصبية في الدماغ تسبب التعب، كما يقول خبير التغذية إيغور ستركوف لـ MedicForum.

الأدينوزين مسؤول أيضًا عن خلق ضغط النوم ويتحكم في الحالة التصالحية للنوم العميق، وعندما يرتبط الكافيين بالأدينوزين، فإنه يسبب اليقظة ولكنه لا يوقف إنتاج أو تراكم الأدينوزين وهكذا، عندما يزول الكافيين، يتراكم الأدينوزين ويغمر الجسم فجأة، مما يسبب الانهيار.

يحتاج الناس إلى ثماني إلى تسع ساعات من النوم ليلاً، لذا فهي تشجع الجميع على الحصول على النوم الذي يحتاجونه أولاً.

كما أوصي بشدة بأن يحد الناس من كمية الكافيين التي يستهلكونها. ومن الأفضل أن يشرب الإنسان كوبًا أو كوبين فقط من القهوة يوميًا.

وذلك لمنعك من تطوير القدرة على تحمل الكافيين، مما يجعلك تستهلك المزيد من الكافيين للحصول على نفس التأثير.

يقول الطبيب: "يجب ألا تشرب أبدًا أكثر من 400 ملغ من الكافيين يوميًا".

الحديث عن جميع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وليس القهوة فقط ويبقى الكافيين في الجسم لمدة ست ساعات، لذا لا يجب تناوله بعد الساعة الثالثة عصراً لأنه قد يعرقل النوم.

علاوة على ذلك، يسبب الكافيين زيادة في الأدرينالين، مما يؤدي لاحقًا إلى الفشل، وتحتوي معظم أنواع القهوة أيضًا على الكثير من السكر إذا كانت مزينة بالشراب، على سبيل المثال.

ثلاث طرق يجعلك الكافيين تشعر بالتعب:

يرتبط الكافيين بمستقبلات الأدينوزين في الدماغ

تحمل الكافيين

الكافيين يمكن أن يعطل النوم.

والكافيين يمكن أن يسبب الإدمان وحتى الإقلاع عن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى التعب، لذا فإن الاعتدال هو المفتاح.

إلى جانب الآثار السلبية، للقهوة جوانب إيجابية أيضًا، ومضادات الأكسدة لعملية التمثيل الغذائي، وتحتوي بذور القهوة ومشروبات القهوة على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لتحقيق مستويات مناسبة من مضادات الأكسدة لأن الجسم غير قادر على تخزينها.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في بذور القهوة على تحسين صحة القلب كما أنه يمنع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، وكذلك الالتهابات والنوبات الدماغية.

يحسن صحة الدماغ

عندما تصل العناصر الغذائية الموجودة في القهوة إلى الدماغ، فإنها تعمل على تحسين التركيز ووظيفة الدماغ لتحقيق الأداء الأمثل.