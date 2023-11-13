Afrexim bank يمول تصنيع اللقاحات في نيجيريا

وقع بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي أفريكسم بنك - Afreximbank اتفاقية تسهيلات لإعداد المشروع مع شركة Innovative Biotech Limited.

ويهدف هذا المشروع الذي تم توقيعه خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023، إلى دفع IBL إلى طليعة ابتكارات الرعاية الصحية، مما يمثل تقدمًا ملحوظًا في الصناعة.

يتجلى المشروع الرؤيوي لشركة Innovative Biotech Limited من خلال إنشاء منشأة حديثة لتصنيع اللقاحات في كيفي، ولاية ناساراوا، نيجيريا.

تعمل هذه المنشأة بموجب لوائح ممارسات التصنيع الجيدة الحالية الصارمة ("cGMP")، وقد تم تصميمها لإنتاج مجموعة من اللقاحات، بدءًا من التيفوئيد والفيروس الروتا وحتى التركيبات الخماسية/السداسية التكافؤ.

تمتد التطلعات المستقبلية إلى إنتاج اللقاحات المهمة مثل فيروس كورونا 19 ("كوفيد-19")، وفيروس نقص المناعة البشرية، والإيبولا، وفيروس الورم الحليمي البشري، ولاسا، مع قدرة إنتاجية سنوية متوقعة تبلغ 225 مليون جرعة مذهلة.



إن مساهمة Afreximbank ليست مالية فقط؛ فهو يلعب دورًا محوريًا في توفير رأس المال التحضيري الحاسم في المرحلة المبكرة. ويهدف هذا الدعم الاستراتيجي إلى إزالة مخاطر المشروع ودفعه بسرعة نحو الأهلية المصرفية. إن تدخلنا أكثر من مجرد التزام مالي، فهو يتوافق بسلاسة مع الهدف الرؤيوي للاتحاد الأفريقي المتمثل في ضمان إنتاج ما لا يقل عن 60٪ من اللقاحات الروتينية لأفريقيا في القارة بحلول عام 2040.



وقع الاتفاقية هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمي، Afreximbank والدكتور سيمون أجوالي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Innovative Biotech Limited.