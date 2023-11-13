إبراهيم عيسى: العرب فقط من وقفوا بجانب فلسطين.. موقف مصر رائع وممتاز

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على استمرار حماس في حكم قطاع غزة، مشددًا على أن شرط وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حكم إسرائيل هو وجود واستمرار حماس وشرط وجود حماس وجود نتنياهو وليس طرف منهم لدية القدرة على التخلي عن الأخر، مؤكدًا أن اليمن الإسرائيلي واليمن في حماس يغذون بعضهم البعض.

إبراهيم عيسى: استمرار حماس شرط وجود نتنياهو.. ما حدث ليس بطولة

وأشار إلى أن حماس مكنت إسرائيل من احتلال غزة لتنفيذ مشروع حماس وليس دفاعًا عن الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن حماس تصرفت بنفس تصرف الشعوب العربية في 1948 وتعرضهم لهزيمة جبارة، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأوضح أن عدم تفهم حركة حماس في فهم موازين القوى ليس بطولة وما يحدث هو مشروع حماس تنفذه لنفسها، مؤكدًا أن حماس حكومة غير شريعة وغير وطنية لم تتصدى عن مستشفى في فلسطيني رصاصة واحدة، لم يقف مع الشعب الفلسطيني في حربها إلا الحكومات العربية وفي صدراتها الدولة والحكومة والقيادة المصرية، مشددًا على أن كل ما فعلته حماس للشعب الفلسطيني مدمر ومخرب.

ونوه الإعلامي إبراهيم عيسى، بأن كل ما فعلته مصر للشعب الفلسطيني رائع ومميز، مؤكدًا أن مصر وقفت بمنتهى القوة والصمود وردع عمليات النزوح وتهجير الفلسطيني بعروبة ووطنية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ضربت فكرة التوطين ونزوح الفلسطينيين ضربة موسى واجهادها اجهادًا مدويًا، وفي مقابل ذلك أحيت حماس بتصرفاتها الانتحارية محاولات تصفية القضية الفلسطينية.