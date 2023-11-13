بيع جاكيت شهير لمايكل جاكسون بسعر خيالي

بيعت سترة جلدية ارتداها مايكل جاكسون في إعلان لشركة بيبسي خلال مزاد علني بمبلغ 250 ألف جنيه إسترليني.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت السترة ذات اللونين الأبيض والأسود، التي ظهرت في الإعلان عام 1984، من بين أكثر من 200 قطعة تذكارية موسيقية بيعت في لندن في مزاد بروبستور الأسبوع الماضي.

وجرى بيع سترة La Rocka الجلدية والجينز التي ارتداها جورج مايكل في دويتو مع أريثا فرانكلين في فيلم I Knew You Were Waiting بمبلغ 93.750 جنيهًا إسترلينيًا.

بيعت قطعة شعر إيمي واينهاوس على شكل خلية النحل في مقطع الفيديو "أنت تعلم أنني لست جيدًا" عام 2007 بمبلغ 18.750 جنيهًا إسترلينيًا.

وباءت عملية بيع جيتار جيبسون الذي كان مملوكًا لأنجوس يونج من فرقة AC/DC بالفشل كما حدث مع إصدار محدود من صندوق الموسيقى Yellow Submarine Beatles.

وترجع شهرة إعلان جاكسون لشركة بيبسي بسبب اشتعال النار في شعره أثناء التصوير، مما أدى إلى إصابته بحروق خطيرة، في ذلك الوقت كان يرتدي سترة مختلفة عن تلك التي تم بيعها في مزاد Propstore.