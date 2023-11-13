أفريكسم بنك: ملتزمون بالتكامل الإقليمي بين إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي

شارك أيمن الزغبي، مدير التجارة وتمويل الشركات في أفريكسم بنك Afreximbank، في منتدى الاستثمار في بربادوس-أفريقيا، المقام خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي IATF2023، أفكاره حول العلاقات المزدهرة بين أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.

شدد الزغبي على التقدم السريع الذي تم إحرازه في أقل من عامين، مسلطًا الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في تعزيز هذه العلاقات.

احتفل الزغبي بالفرص المتبادلة وآفاق الاستثمار المتنوعة التي نشأت، خصوصًا في مجال الزراعة، رؤيته لإفريقيا موحدة ومنطقة البحر الكاريبي من خلال التمويل والاستثمار تدفع معاملات مهمة في منطقة البحر الكاريبي، مما يعكس التزام Afreximbank بالتكامل الإقليمي والتنمية.